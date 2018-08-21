Совет Федерации меньше чем через месяц проведет слушания по пенсионной реформе

В заседании 17 сентября примут участие руководители профильных министерств, ведомств и регионов. Через неделю после этого в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта.

Обсуждение поправок происходит на фоне массовых акции протеста. Каждые выходные в разных городах страны проходят митинги против повышения пенсионного возраста.