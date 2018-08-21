Совет Федерации меньше чем через месяц проведет слушания по пенсионной реформе
В заседании 17 сентября примут участие руководители профильных министерств, ведомств и регионов. Через неделю после этого в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта.
Обсуждение поправок происходит на фоне массовых акции протеста. Каждые выходные в разных городах страны проходят митинги против повышения пенсионного возраста.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sparky 21 августа 2018 | 01:37
И вспомнилась ста-арая школа злословия с балериной Светланой Захаровой, которая в то время была депутатом Думы. Злословные ведущие спросили её, зачем она в Думе, если на заседания не ходит и даже не знает, кто возглавляет комитет по культуре, куда Захарова была зачислена. Ни мало не засмущавшись и похлопав красивыми глазами, Захарова объяснила, что балерины рано выходят на пенсию, а депутатская пенсия дает хоть какие-то средства с к существованию в отличие от обычной.
А тут нынче новые веяния, хотят пенсии депутанов и синекурщиков из СФ приравнять к обычным, чтобы народ подуспокоить. Вот это и придется синекурщикам обсуждать и понурив головы сказать "да".
А Захарова, получится, зря в Думе пребывала. Не то, что совсем зря, зарплату она получать не забывала, а вот с пенсией ей похоже облом будет. И придется танцевать до 63х для подработки.
salut__521 21 августа 2018 | 01:40
Слушания, чтения... Демократической показухой морочут мозги быдломассам, а на деле - там уже и окончательная печать стоит, и фюрерский автограф блестит, и пенсионные денюжки расписаны по карманам...
begly_ 21 августа 2018 | 01:49
Власть в шоке от митингов против повышения пенраста.