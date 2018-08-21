Депутат от КПРФ обжалует отказ прокуратуры проверить силовиков по делу «Нового величия»
Ранее надзорный орган не обнаружил подстрекательства со стороны правоохранительных органов. Запрос направил Валерий Рашкин. Он сказал «Эху», что, по его мнению, фигуранты дела были спровоцированы сотрудниками силовых структур. Об этом же ранее говорили адвокаты. Защитники указывают на то, что обвинения строятся на показаниях внедренного в группу молодых людей оперативника, который и написал устав организации. Всего по делу о создании экстремистского сообщества проходят десять человек.
Комментарии1
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pusin_patriot 21 августа 2018 | 01:40
Да КПРФ такими темпами и до европейского суда по правам человека глядишь дойдёт :)
Хотя, вспоминается фраза из х/ф "Серые волки" (1993), где там Хрущев примерно по памяти, мол это они там у себя в европах социализм построили, увидели что им могут устроить, испугались и обделались, и социализм им там построили.
Так что кредит КПРФ от социалистов западной Европы вполне могут воспринять и обосновать :)