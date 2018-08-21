Все напавшие на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетними
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра по нацполитике и внешним связям республике Джамбулата Умарова, им от 11 до 17 лет. По данным Следственного комитета, всего накануне в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов. Часть злоумышленников с ножами атаковала отделение полиции, часть – сбила на автомобиле сотрудников ДПС, еще один – совершил самоподрыв. Жертв среди силовиков и гражданского населения нет.
Комментарии3
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viktorova 21 августа 2018 | 01:29
/Часть злоумышленников с ножами атаковала отделение полиции, часть – сбила на автомобиле сотрудников ДПС, еще один – совершил самоподрыв. Жертв среди силовиков и гражданского населения нет./
А в целом: //Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная// - рак
dmast79 21 августа 2018 | 01:46
viktorova: Конечно спокойная, по сравнению с тем что происходило раньше.
И происходит теперь, в стране победившего майдайна, где ни дня нет что бы какой нибудь синий "херой АТО" не получил премию Дарвина, или не укокошил бы других особей с вышиванками вместо извилин в мозгах ))
johio 21 августа 2018 | 01:46
viktorova: Дети, которых Кадыров сначала лишил будущего, а теперь и самой жизни.