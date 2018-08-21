Все напавшие на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетними

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра по нацполитике и внешним связям республике Джамбулата Умарова, им от 11 до 17 лет. По данным Следственного комитета, всего накануне в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов. Часть злоумышленников с ножами атаковала отделение полиции, часть – сбила на автомобиле сотрудников ДПС, еще один – совершил самоподрыв. Жертв среди силовиков и гражданского населения нет.