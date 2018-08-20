Мусульмане сегодня отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

Основным местом праздника станет Соборная мечеть на проспекте Мира. К ней придут десятки тысяч мусульман. Люди как правило занимают все близлежащие к мечети улицы и переулки, они молятся прямо на асфальте, положив коврики или просто куски бумаги на землю. Помимо Соборной праздничный намаз пройдёт в Исторической мечети неподалёку от метро Новокузнецкая, а также мемориальной мечети на Поклонной горе. Власти Москвы выделили ещё три площадки для мусульман. В районе Бутовского лесопарка, в Братеево и парке Сокольники. Курбан-Байрам в столице по предварительным оценкам отметит четверть миллиона мусульман. Ещё сто тысяч отпразднует его в Подмосковье. Там выделено несколько десятков площадок для совершения намаза. Как правило это действующие мечети и молельные дома.

В прошлом году в праздновании Курбан-байрама в Москве и Подмосковье по оценке МВД участвовало около 300 тысяч человек.