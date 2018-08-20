Прокуратура не нашла в деле «Нового величия» подстрекательства со стороны правоохранительных органов

Соответствующий ответ на свой запрос получил из Генпрокуратуры депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин. Сам Рашкин считает, что ответ Генпрокуратуры свидетельствует о том, что одна правоохранительная структура покрывает другую.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Двух девушек, 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, суд на днях перевел под домашний арест. 18-го августа один из фигурантов, Дмитрий Полетаев, написал из СИЗО письмо, в котором попросил о помощи и сообщил, что стал жертвой провокатора и подстрекателя.