Ответственность за нападения детей на полицию в Чечне взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в России

Об этом сообщает издание SITE, которое ведет мониторинг исламистских ресурсов. Из пяти нападавших, младшему из которых было 11 лет, выжил только один. Остальные, как сообщает СК, убиты. Журналист Максим Шевченко не исключает, что подобные случаи будут происходить в Чечне и дальше.

В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.