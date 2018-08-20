В Ватикане отреагировали на обвинение американских священников в растлении малолетних
Папа римский всегда трепетно относился к этой теме и в этот раз посчитал важным извиниться, — сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов.
Он добавил, что когда-то папа Римский не исключал возможности покинуть пост из-за такого скандала, как это сделал его предшественник.
Комментарии1
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koshkairina 20 августа 2018 | 23:57
Нездоровое это явление - целибат. И никому оно не нужно. Второй Ватиканский собор избавил Католическую Церковь от многих пережитков, и вопрос об этом противоестественном ограничении, приводящем к извращениям, безусловно будет следующим на очереди