В Ватикане отреагировали на обвинение американских священников в растлении малолетних

Папа римский всегда трепетно относился к этой теме и в этот раз посчитал важным извиниться, — сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов.

Он добавил, что когда-то папа Римский не исключал возможности покинуть пост из-за такого скандала, как это сделал его предшественник.