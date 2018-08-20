Почти миллиард мусульман по всему миру отметят завтра главный исламский праздник Курбан-байрам
Почти миллиард мусульман по всему миру Отметят завтра главный исламский праздник — День жертвоприношения Курбан-байрам. У Соборной мечети Москвы на Проспекте мира завтра, как ожидается соберется более 100 тыс. человек. Помимо пяти мечетей, верующие смогут также помолиться на специально оборудованных в Москве площадках в Южном Бутове, Сокольниках и на Борисовских прудах. Сами обряды жертвоприношения будут совершаться за МКАД — для этого выделили 13 специальных мест. На время праздничных мероприятий завтра станция метро «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать только на выход .
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 20 августа 2018 | 23:08
Такими темпами,лет через десять православнутые Москвы(а то и всей России)будут спрашивать разрешения у муслимов отмечать,например,яблочный спас.
Запретить,на хер,все мракобесие...
andromedus 20 августа 2018 | 23:11
Вообще-то муслимов 1.6 миллиардов - так считается. Куда делись остальные пол-миллиарда не понятно.
Остальные не празднуют праздник жертвопринашения, в России называемый смешным для русского уха названием курбан байрам турецкого происхождения.
Не, ну серьёзно, один миллиард людей приносит божеству в жертву животного, которое должно быть убито специальным способом.
Круто. Христиане тоже не лучше ,,,, Ну, чем бы дитя не тешилось ... главное чтобы пояс талиба не носило.
putin_itogy 20 августа 2018 | 23:15
Ерать коня в лицо...
Масквичам Завтра, надо затаиться..
И не высовываться, на свои "велопарады"..
Мажоры, брысь под "старопрамено"..))
dmast79 21 августа 2018 | 00:10
putin_itogy: Ты таись, а я завтра со своей женой-мусульманкой, татаркой - буду праздновать!
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 23:16
Кого же будут приносить в жертву исламисты на специально выделенных площадках?
Надеюсь, пока ещё не тех, кого они по ошибке называют "неверными"?
putin_itogy 20 августа 2018 | 23:25
Что-то, я не рад...
fresh_breeze 20 августа 2018 | 23:53
"У Соборной мечети Москвы на Проспекте мира завтра, как ожидается соберется более 100 тыс. человек."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Навальный будет? Придёт, не упустит такого случая, ведь столько народу соберётся в одном месте? Пусть расскажет им про коррупцию во власти и пр.