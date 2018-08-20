Почти миллиард мусульман по всему миру отметят завтра главный исламский праздник Курбан-байрам

Почти миллиард мусульман по всему миру Отметят завтра главный исламский праздник — День жертвоприношения Курбан-байрам. У Соборной мечети Москвы на Проспекте мира завтра, как ожидается соберется более 100 тыс. человек. Помимо пяти мечетей, верующие смогут также помолиться на специально оборудованных в Москве площадках в Южном Бутове, Сокольниках и на Борисовских прудах. Сами обряды жертвоприношения будут совершаться за МКАД — для этого выделили 13 специальных мест. На время праздничных мероприятий завтра станция метро «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать только на выход .