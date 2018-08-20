Власти Москвы выступают за  разумный переходный период таксистам для получения российских прав

Как заявил в эфире «Эху Москвы» заммэра Максим Ликсутов, для этого нужно внести соответствующие поправки в законодательство. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил выдавать разрешение на работу таксистами в России только водителям с российскими правами. По данным мэрии, доля водителей-иностранцев в московских таксопарках достигает 40%.