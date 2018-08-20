Власти Москвы выступают за разумный переходный период таксистам для получения российских прав
Как заявил в эфире «Эху Москвы» заммэра Максим Ликсутов, для этого нужно внести соответствующие поправки в законодательство. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил выдавать разрешение на работу таксистами в России только водителям с российскими правами. По данным мэрии, доля водителей-иностранцев в московских таксопарках достигает 40%.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 20 августа 2018 | 23:10
Меня вез как-то афганец, в национальном одеянии, но у него были российские права.
Приехал месяц назад, как сам сказал
По-русски говорил очень хорошо - в конце 80-х учился в рязанском военном автомобильном училище.
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 23:13
То есть теперь водители "шахид-такси" заплатят за получения российских прав.
А деньги на это они сдерут с москвичей и гостей столицы.
eholog 20 августа 2018 | 23:20
А как это будет по-русски?
benin_papa__ 20 августа 2018 | 23:52
Установят разумные цены для обмена прав, в переводе с чиновничьего на русский))