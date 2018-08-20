Даудов: Заказчики и организаторы нападений на  полицейских в Чечне будут установлены и  наказаны

В этом уверен спикер парламента республики Магомед Даудов. По его словам, в настоящее время ситуация в Чечне «спокойная и стабильная». Ранее сообщалось, что ответственность за нападения детей на полицию в Чечне взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Из пяти нападавших, младшему из которых было 11 лет, выжил только один. Остальные, как сообщает СК, убиты.



* Прим.ред: организация запрещена в России