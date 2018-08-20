Даудов: Заказчики и организаторы нападений на полицейских в Чечне будут установлены и наказаны
В этом уверен спикер парламента республики Магомед Даудов. По его словам, в настоящее время ситуация в Чечне «спокойная и стабильная». Ранее сообщалось, что ответственность за нападения детей на полицию в Чечне взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Из пяти нападавших, младшему из которых было 11 лет, выжил только один. Остальные, как сообщает СК, убиты.
* Прим.ред: организация запрещена в России
Комментарии8
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censorr 20 августа 2018 | 23:05
Когда такой как Даудов говорит о спокойствии с стабильности я почему-то представляю себе Ганнибала Лектора, точащего нож перед тем как вырезать чью-то печень.
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 23:08
Ситуация спокойная и стабильная до такой степени, что уже дети нападают на местных ментов.
nanarovsky 20 августа 2018 | 23:47
mikhail_spb_: ОНИЖЕДЕТИ тоже нападали на майдауне. В итоге привели к власти ещё более вороватую власть. Януковичь душка по сравнению с этими упырями. Но самое интересное - подняли комуналку в десять раз после Януковича нав Украине и "свободный народ" не робщет.
lenin3 20 августа 2018 | 23:11
Младшему,говорите,было 11?Так он круче Рамзанки...
А в остальном,как пели "Кармэн":"В Багдаде(подпевай,Грозном)все спокойно..."
beobachter 20 августа 2018 | 23:15
https://echo.msk.ru/news/2262710-echo.html ситуация в Чечне «спокойная и стабильная».
Как на кладбище, или ещё стабильнее?
oneoretwo 20 августа 2018 | 23:17
...уже и дети начали мстить басмачу за родственников...
хреновы рамзанкины дела...
peresvet73 20 августа 2018 | 23:27
Уверен, что безсудный треррор постигнет не только заказчиков и организаторов, но и родственников исполнителей. Дикарь иначе не может.
kosmicheskiy_svin 20 августа 2018 | 23:28
))) развесистая кремлевская лажа - Инсценировка что-бы выбить бабки из центра на борьбу с исламизмом + оправдать репрессии против малолеток в России (кремлевские СМИ постоянно подчеркивают, всячески подчеркивается что нападавшему было 11 лет)