Москвичи смогут забронировать парковочное место на территории больниц при условии записи к врачу. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению Сергея Собянина дептранс и департамент информационных технологий готовят соответствующее программное обеспечение. По оценке чиновника, «баланс количества парковочных мест и возможности подвезти в медучреждение человека с ограниченными возможностями очень тяжелый, но в ручном режиме настраиваемый.