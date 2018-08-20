Парламентско-общественные слушания по изменениям пенсионного Законодательства завтра пройдут в Госдуме
Обсуждение в таком формате пройдет в палате впервые. По сведениям «Интерфакс», дискуссию решено транслировать в соцсетях.
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Обсуждение в таком формате пройдет в палате впервые. По сведениям «Интерфакс», дискуссию решено транслировать в соцсетях.
Комментарии1
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kottigr1 20 августа 2018 | 22:39
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
Но одновременно с этим россиянам предлагают выходить на пенсию как в Швейцарии или Великобритании..
По-моему россиян держат за идиотов...