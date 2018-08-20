Ответственность за нападения детей на полицию в Чечне взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает издание SITE, которое ведет мониторинг исламистских ресурсов. Информацию об этом косвенно подтвердил министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров. В беседе с ТАСС он отметил, что в ИГИЛ разработаны программы, чтобы внушать подросткам идеи экстремистов, потому в ряды боевиков идут совсем юные ребята. А пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сообщал, что подростки могли действовать по указаниям из-за рубежа. Из пяти нападавших, младшему из которых было 11 лет, выжил только один. Остальные, как сообщает СК, убиты.

* Прим.ред: организация запрещена в России