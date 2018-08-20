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Эксклюзив Эха 22:10, 20 августа 2018

Дептранс Москвы совместно с Депинформом разрабатывают проект одновременной записи на прием к врачу и резерва парковки

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий разрабатывают информационное обеспечение, позволяющее осуществить одновременно запись на прием к врачу и резерв парковочного места медучреждения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По словам М.Ликсутова, реализация проекта позволит «вместе с записью к врачу записать свой номер машины и заехать внутрь медучреждения при наличии там парковочного места».

Он добавил, что Департамент транспорта Москвы старается создавать дополнительное количество парковочных мест там, где имеется для этого возможность.

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gordy 20 августа 2018 | 22:32

"Дептранс Москвы совместно с Депинформом разрабатывают проект одновременной записи на прием к врачу и резерва парковки"


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