"Дептранс Москвы совместно с Депинформом разрабатывают проект одновременной записи на прием к врачу и резерва парковки"

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий разрабатывают информационное обеспечение, позволяющее осуществить одновременно запись на прием к врачу и резерв парковочного места медучреждения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По словам М.Ликсутова, реализация проекта позволит «вместе с записью к врачу записать свой номер машины и заехать внутрь медучреждения при наличии там парковочного места».

Он добавил, что Департамент транспорта Москвы старается создавать дополнительное количество парковочных мест там, где имеется для этого возможность.