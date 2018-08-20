Минздрав не исключил, что регионы могут занижать число детей, нуждающихся в незарегистрированных в России препаратах
Слова прозвучали на фоне обращения родителей неизлечимо больных детей к Владимиру Путину. Они просят наладить поставки незарегистрированных лекарств от эпилепсии.
Для закупки незарегистрированных лекарств, по словам представителей Минздрава, ведомство запрашивало информацию у регионов о количестве нуждающихся в них детей. В ответ, как утверждается, пришла информация лишь о семи детях. Эту цифру ранее в интервью «Комсомольской правде» называла и министр здравоохранения Вероника Скворцова. При этом в Минздраве не исключают, что таких детей может быть больше. Вместе с тем замдиректора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сказала, что только у них детей, нуждающихся в зарубежных противосудорожных лекарств, 450. Данные регионов же она назвала некорректными, передает «Интерфакс».
По словам Мониавы, врачи выписывают такие лекарства неофициально, в устной форме. Напомним, сегодня хоспис «Дом с маяком», фонд «Вера» и родители неизлечимо больных детей написали письмо президенту Владимиру Путину. Они просят наладить механизм быстрого обеспечения паллиативных детей жизненно важными препаратами из-за рубежа. В Минздраве в ответ на это обращение сообщили, что незарегистрированное лекарство можно ввезти в Россию легально в течение 5 дней по решению врачебной комиссии.
В Кремле сообщили, что пока не знают об обращении родителей больных детей к Путину.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 20 августа 2018 | 22:14
Для этого Путин и встречается с Трапом, чтобы наладить поставки лекарств в Россию. Две братские страны - Россия не может жить без Америки, как Украина не выживет без Европы.
polsan 20 августа 2018 | 22:15
Для закупки незарегистрированных лекарств, по словам представителей Минздрава, ведомство запрашивало информацию у регионов о количестве нуждающихся в них детей. В ответ, как утверждается, пришла информация лишь о семи детях. Эту цифру ранее в интервью «Комсомольской правде» называла и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Вот ещё один пример как работают в министерствах, в данном случае в Минздраве, если их как специалистов и даже самого министра не смутили данные, что на всю РФ таких детей только 7!!!
А про то, что "незарегистрированное лекарство можно ввезти в Россию легально в течение 5 дней по решению врачебной комиссии", - вообще слов нет, Как они себе это представляют вообще???? Кто может в течение пяти дней слетать в другую страну и привезти в РФ такой препарат???
cobakevich 20 августа 2018 | 22:23
У Путина и Сечина разве есть проблемы с лекарствами ?
А на остальных им похрену ...
Они же СМС-ки не шлют чтоб помочь больным детям, они же не лохи.