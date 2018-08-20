Прокуратура не нашла в деле «Нового величия» подстрекательства со стороны правоохранительных органов
Соответствующий ответ на свой запрос получил из Генпрокуратуры депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин.
Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает ответ ведомства ожидаемым, поскольку дело затрагивает несколько разных правоохранительных структур, а сам подстрекатель был из ФСБ.
По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Двух девушек, 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, суд на днях перевел под домашний арест. 18-го августа один из фигурантов, Дмитрий Полетаев, написал из СИЗО письмо, в котором попросил о помощи и сообщил, что стал жертвой провокатора и подстрекателя.
Комментарии7
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ac_dc 20 августа 2018 | 22:08
Устав экстремистской организации (написанный засланным казачком ) не подстрекает.
Тогда в чем смысл судилища?
aleksei123m 20 августа 2018 | 22:21
ac_dc: ЗАПУГАТЬ.
И прежде всего родителей.
vlabumur 20 августа 2018 | 22:39
ac_dc: Устав экстремистской организации (написанный засланным казачком )
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А откуда эти сведения?А насколько они достоверны?
адвокаты говорят одно я им кстати верю,а прокуроры другое а я не верю.
А МОЖЕТ ПРОКУРОРЫ ПРАВЫ? Всяко бывает.
,реальные факты я не знаю.
sparky 20 августа 2018 | 22:09
Прокуратура не нашла....подстрекатель не открыл ей дверь.
kottigr1 20 августа 2018 | 22:24
Ничего в России не меняется.. Прокуратура и в деле бывшего главы госбезопасности Берии в своё время не нашла подстрекательства со стороны правоохранительных органов.. Сам признался, что он плел заговор, работал на гавайскую разведку, по ночам травил колодцы, а днем рыл тоннель в Бомбей..
grishakras 20 августа 2018 | 22:26
Мудаки не понимают , что придётся за все ответить.
oneoretwo 20 августа 2018 | 22:32
...не нашла, потому что - плешивая...