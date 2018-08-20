Прокуратура не нашла в деле «Нового величия» подстрекательства со стороны правоохранительных органов

Соответствующий ответ на свой запрос получил из Генпрокуратуры депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин.

Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает ответ ведомства ожидаемым, поскольку дело затрагивает несколько разных правоохранительных структур, а сам подстрекатель был из ФСБ.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Двух девушек, 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, суд на днях перевел под домашний арест. 18-го августа один из фигурантов, Дмитрий Полетаев, написал из СИЗО письмо, в котором попросил о помощи и сообщил, что стал жертвой провокатора и подстрекателя.