В Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции

Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. Старшему не исполнилось и 17-ти, младшему 11 лет. Выжил только один, остальные убиты.

Журналист Максим Шевченко не исключает, что подобные случаи будут происходить в Чечне и дальше.

В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.