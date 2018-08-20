В Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции
Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. Старшему не исполнилось и 17-ти, младшему 11 лет. Выжил только один, остальные убиты.
Журналист Максим Шевченко не исключает, что подобные случаи будут происходить в Чечне и дальше.
В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.
Комментарии8
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begly_ 20 августа 2018 | 22:11
Будьте бдительны работая, братья!
gordy 20 августа 2018 | 22:18
"В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам."
Кровная месть?
begly_ 20 августа 2018 | 22:24
gordy:
Да что там, средневековье?
kottigr1 20 августа 2018 | 22:31
gordy: Тонкий намек на недостаточное финансирование со стороны федерального центра... Мало денег - много беспорядка.. Много дЭнЭг - кладбищенская стабильность..
alexeenkoaleksy 20 августа 2018 | 22:20
Все участники нападений, за исключением одного, убиты.
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Естественный отбор. Чем больше бармалеев убьют, тем лучше.
aleksandr39 20 августа 2018 | 22:28
alexeenkoaleksy: Как же так ,это же были ополченцы которые ведут борьбу с Грозненской ХУНТОЙ ,купили оружие в музее российско -чеченской войны и начали процесс образования ЧНР ( Чеченская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
aleksandr39 20 августа 2018 | 22:28
alexeenkoaleksy: Как же так ,это же были ополченцы которые ведут борьбу с Грозненской ХУНТОЙ ,купили оружие в музее российско -чеченской войны и начали процесс образования ЧНР ( Чеченская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
salut__521 20 августа 2018 | 22:28
Детишки кадыровских кровников подросли и берутся за дело чести. Похоже, академику скоро кердык...