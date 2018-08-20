Ликсутов: Введение в столице электробусов на 10% дешевле, чем сохранение троллейбусов
Введение в столице электробусов на 10% дешевле, чем сохранение троллейбусов, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Электробус в пятнадцатилетнем цикле дешевле троллейбуса почти на 10% за счет того, что в цену троллейбуса корректно считать и стоимость машины, и сервис, и затраты, которые мы тратим, и содержание контактной сети, которое некоторые наши критики просто не считаем, убирая со счета», — сказал он.
М.Ликсутов отметил, что в новые московские электробусы вставлен дополнительный генератор, работающий на дизельном топливе, чтобы зимой было достаточно энергии на отопление. Однако он добавил, что генератор был установлен «чтобы подстраховаться» и возможно в дальнейшем мэрия откажется от этой отопительной системы.
Первые десять электробусов появятся в Москве 1 сентября. Они начнут курсировать в районе ВДНХ.
Комментарии7
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danko1 20 августа 2018 | 21:46
Тут главный вопрос не сомнительная экономия, а кто из приближенных к Кремлю или мэрии будут производить электробусы.
forum_participant 20 августа 2018 | 22:10
danko1: а Вам какая разница? Главное чтобы электробус был надёжный, комфортный и недорогой. Ну и чтобы ходил по маршруту регулярно и быстро..
irina1980 20 августа 2018 | 22:15
forum_participant: ГАЗ и КАМАЗ сделают что-то надежное, комфортное и недорогое - вы верите в это?
navsegda 20 августа 2018 | 22:31
irina1980: По Минску уже год бегают МАЗовские , сам не катался
sh_mike 20 августа 2018 | 22:36
forum_participant: недорогим он не может быть в принципе: во-первых, потому, что парк троллейбусов уже существует, и разница - это чистая цена закупаемых "изделий". Во-вторых (и главных), все, что делается в Москве Собяниным и Ликсутовым, - все это делается только для того, чтобы часть положить в карман. И часть эта, разумеется, немаленькая. Если же предполагается, что вся эта техника будет производиться у нас - то тут вообще труба - и в части безопасности, и в части экологичности, и в части, разумеется, дороговизны
jidkov 20 августа 2018 | 21:46
Верю! Карман Ликсутова однозначно припухнет от нововведения...
i_c_e 20 августа 2018 | 22:20
Вот счетовод. То есть в эти самые электробусы «стоимость машины, и сервис, и затраты, которые мы тратим» не входят, получается.
Собственно я за троллейбусы не держусь. Бог с ней, с «контактной сетью». Но явно чувствую какой-то подвох. Уже вводили а теперь выводят рога на входе. Уже была суета с трамваями (пока затихли). И тут какая-то гадость явно закопана. Не будет Ликсутов за экономию городских средств на 10% за 15 лет что-то продвигать. Через 15 лет, может, такси уже летать будут по воздуху...