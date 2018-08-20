Ликсутов: Введение в столице электробусов на 10% дешевле, чем сохранение троллейбусов

Введение в столице электробусов на 10% дешевле, чем сохранение троллейбусов, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«Электробус в пятнадцатилетнем цикле дешевле троллейбуса почти на 10% за счет того, что в цену троллейбуса корректно считать и стоимость машины, и сервис, и затраты, которые мы тратим, и содержание контактной сети, которое некоторые наши критики просто не считаем, убирая со счета», — сказал он.

М.Ликсутов отметил, что в новые московские электробусы вставлен дополнительный генератор, работающий на дизельном топливе, чтобы зимой было достаточно энергии на отопление. Однако он добавил, что генератор был установлен «чтобы подстраховаться» и возможно в дальнейшем мэрия откажется от этой отопительной системы.

Первые десять электробусов появятся в Москве 1 сентября. Они начнут курсировать в районе ВДНХ.