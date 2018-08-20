Станция «Проспект мира» кольцевой линии метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа
Станция «Проспект мира» кольцевой линии московского метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа. Как сообщили «Интерфаксу» в столичной подземке, с 5:30 завтрашнего утра станция будет работать только на выход. Все четыре эскалатора будут включены только на подъем. По окончании праздничных мероприятий станция возобновит работу в обычном режиме.
Комментарии9
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fig_vvam 20 августа 2018 | 21:38
Москва уже мусульманский город?
lisitsa1962 20 августа 2018 | 21:45
fig_vvam: А разве нет?
timber_head 20 августа 2018 | 21:55
lisitsa1962: Ноги этого дебилизма растут от другого. Если б православных, как и положе по Конституции, держали в их храмах, то и мусульман можно было бы убрать с улиц. Но если православным дозволяется шастать с крестами и кадилами где угодно, включая воинские части, государственные и образовательные учреждения, то и мусульманам не запретишь по той же Конституции. "Как постелешь - так и поспишь".
dyymm 20 августа 2018 | 21:39
А баранов будут резать?
vinidbi 20 августа 2018 | 21:50
dyymm: Православных -они уже давно не режут-а стригут по полной программе!!!
timber_head 20 августа 2018 | 21:53
А как насчет удобств для жителей, ради которых не согласовывают все протестные акции?
sim202_ 20 августа 2018 | 22:03
А как же несчастные дачники?
salut__521 20 августа 2018 | 22:04
Скоро на москвичей наденут паранжевые макинтоши, и в их домах будет играть мусульманская музыка, но они её не услышут из-за навешанной и разбухшей путриотической лапши на ушах...
vilingrad 20 августа 2018 | 22:05
Метро закрыто, в такси не содют...