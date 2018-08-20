Станция «Проспект мира» кольцевой линии метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа

Станция «Проспект мира» кольцевой линии московского метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа. Как сообщили «Интерфаксу» в столичной подземке, с 5:30 завтрашнего утра станция будет работать только на выход. Все четыре эскалатора будут включены только на подъем. По окончании праздничных мероприятий станция возобновит работу в обычном режиме.