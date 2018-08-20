МИД Пакистана объявил протест Нидерландам из-за антиисламского конкурса карикатур

Конкурс, объявленный лидером голландской Партии свободы Гертом Вилдерсом, в Пакистане назвали богохульным и дискредитирующим ислам. Как заявил посол Пакистана в Гааге, вопрос будет вынесен на обсуждение с правительством Нидерландов и поднят на ближайшем министерском совете стран-членов Организации исламского сотрудничества.