МИД Пакистана объявил протест Нидерландам из-за антиисламского конкурса карикатур
Конкурс, объявленный лидером голландской Партии свободы Гертом Вилдерсом, в Пакистане назвали богохульным и дискредитирующим ислам. Как заявил посол Пакистана в Гааге, вопрос будет вынесен на обсуждение с правительством Нидерландов и поднят на ближайшем министерском совете стран-членов Организации исламского сотрудничества.
Комментарии8
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dyymm 20 августа 2018 | 21:35
Молодцы, голландцы!
fig_vvam 20 августа 2018 | 21:36
Герт Вилдерс имеет право проводить конкурс карикатур и правительство не имеет возможности запретить ему это.
И МИд Пакистана не вправе указывать ему какой конкурс он может проводить.
Кстати Вилдерс называл нацисткой австрийскую невесту, которую ездил поздравлять Путин.
А российский МИД смолчал почему-то
student_ru_ru 20 августа 2018 | 21:40
Ну раз ислам можно дискредитировать и избогохульничать, значит, слабая это теория. Думайте дальше, как её укрепить, а не кривитесь от обид.
olenenok_zed 20 августа 2018 | 21:43
Оленёнок сей явно заигрался в политику
lisitsa1962 20 августа 2018 | 21:49
Что-то подсказывает что посольств исламских стран в Амстердаме штук 10. Но возмутился почему-то только Пакистан.
petrivanov 20 августа 2018 | 21:51
"...дискредитирующим ислам"! Ислам можно дискедитировать?! Это при наличии ИГ (запрещённой в РФ), Талибана, Хамас, Хизболлы, и всевозможных предаставителей этой самой мирной религии, которые в разных странах с криком "аллах акбар" взрывают, расстреливают, режут, давят на машинах людей в разных странах, не взирая на пол и возраст?!?!?!
len56 20 августа 2018 | 22:33
petrivanov: vpu2011: Это точно. "Самые угнетаемые и несчастные" любят мочить невинных граждан...Причём большинство беженцев давно пора вернуть в их родные страны,тк там ничто не угрожает их драгоценной жизни.
vpu2011 20 августа 2018 | 22:30
Западный мир медленно движется в сторону бойкота ислама.