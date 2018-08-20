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21:31, 20 августа 2018

Американский Конгресс может смягчить проект санкций против России

Об этом агентству Bloomberg сообщил сенатор Крис Ван Холлен. Какие именно пункты законопроекта могут быть смягчены, он не уточнил, но подчеркнул, что речь идет о нацбезопасности. Источники Bloomberg считают, что санкции, касающиеся российского суверенного долга, могут привести к ответным мерам России.

Комментарии

29

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perestarok 20 августа 2018 | 21:39

"Американский Конгресс может смягчить проект санкций против России"

Уже начали захлёбываться своими санкциями. Заигрались.

fig_vvam 20 августа 2018 | 21:46

perestarok: санкции, касающиеся российского суверенного долга, могут привести к ответным мерам России.
-------------------
Интересно к каким? Неужели Россия заплачет и затопит всех слезами.
Ведь кроме этого Россия ничего сделать не может.


«Нужно работать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что до Путина не доходит. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречаться с ним», – сказал Грэм, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS.

До Путина не доходит. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой
Линдси Грэм
Республиканский сенатор Рубио требует провести голосование по законопроекту, предусматривающему введение новых санкций, если представители американской разведки придут к выводу, что Россия вмешалась в американские выборы. Рубио выступил соавтором законопроекта вместе с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом. Представители обеих партий возобновили свои усилия после негативной реакции на саммит Трампа и Путина.

«Мне кажется, то, что они вмешивались и будут вмешиваться (в выборы – ГА) в будущем, не подвергается сомнению», – сказал Рубио, выступая на канале CNN.

Законопроект Рубио и Криса Ван Холлена направлен против российского финансового, энергетического, оборонного и других секторов и делает введение санкций более автоматическим.

patrikk_1 20 августа 2018 | 21:48

Американский Конгресс может смягчить проект санкций против России...

Бездоказательные американские санкции, введённые без видимых причин и не поддержанные европейскими партнёрами, только на руку российскому внешнеполитическому ведомству - они разрушают Североатлантическое содружество.

fig_vvam 20 августа 2018 | 21:52

patrikk_1: Дурачок, еще не было ни одних американских санкций, которые бы не поддержал ЕС.
Поддержит и эти.
Но ты сможешь считать, что эти счанкции на руку России.
Кремлины уже так не говорят.
Потому как эти санкции добивают Российскую промышленность

grigol331 20 августа 2018 | 22:21

fig_vvam: Но ты сможешь считать, что эти счанкции на руку России
___
В РФ ежедневно выпадает квартальная норма божьей росы.

andygo__ru 20 августа 2018 | 21:53

patrikk_1: "только на руку российскому внешнеполитическому ведомству " ---

--- хм... ну так продолжай им радоваться, как обычно. не забывай только свои кровно заработанные за/под прижопинским столом оперативно менять на евры и прочие нехорошие доллары.

П.С. Монгол_2 - уже ускакал на совместные учения? И - без лошади, т.е. - без тебя? Хм...

vilingrad 20 августа 2018 | 22:12

patrikk_1: perestarok: Не сорок палок по жопе, а 38... урра!

nostradam 20 августа 2018 | 22:15

patrikk_1: Поэтому Путин танец радости в Австрии исполнил?

prade 20 августа 2018 | 22:17

patrikk_1: "Бездоказательные американские санкции..."
Когда это у вас "пендосы" стали американцами? Если так дальше пойдет, то и "бандеровцев" начнете называть украинцами.

grigol331 20 августа 2018 | 22:18

patrikk_1: Бездоказательные американские санкции ????
_______
Ты устал гнать пургу?
Ты запутался в собственной брехне?
Прапор всё чаще награждает тебя подзатыльником?

Наплюй! Выпей бояры, занюхай портянкой. 11.80 за коммент - это не дно, это потолок, это крышка.

С наилучшими пожеланиями,
ЦБ РФ.

alexsokol777 20 августа 2018 | 21:56

fig_vvam:

Пока что при помощи запада укрпина в полной жопе.
В том же 2014м рубль упал в ДВА раза, а гривня в ЧЕТЫРЕ !!!!
Экономика России упала на 2%, а украинская в 2,5 раза.

Так что санкции гораздо безопаснее западной помощи.
:))

kottigr1 20 августа 2018 | 22:19

alexsokol777:
Её вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, чё там у хохлов?"

prade 20 августа 2018 | 22:19

alexsokol777: " укрпина в полной жопе"
Хоть одна хорошая новость для России. А то все негатив да негатив.

andygo__ru 20 августа 2018 | 21:50

perestarok: "Уже начали захлёбываться своими санкциями. Заигрались." ---

--- послушай, дурачок: Штаты только чихнут, а у тебя - уже температура... Но все дальше продолжаешь нести что-то по поводу: заигрались.

Хм...

...наверное, у тебя горячечный бред. Ну, бывает. Держись там.

liquidsky__ 20 августа 2018 | 22:04

andygo__ru: Молишься на Штаты каждый день?

andygo__ru 20 августа 2018 | 22:13

liquidsky__: "Молишься на Штаты каждый день?" ---

--- ваще фиолетово. Да и не буду там никогда.

Но, чтобы тебе не было так тоскливо, давай напишу иначе:

В России только чихнут, а у Штатов - уже температура... Так тебе - лучше? Ну и ладненько.

liquidsky__ 20 августа 2018 | 22:32

andygo__ru: Нэвэр сэй нэвэр )

vilingrad 20 августа 2018 | 22:14

liquidsky__: Молишься на Штаты каждый день?"
Ну не на съехавшую же с катушек Страну Невезения с царем Наполшестого в Кремле:)

liquidsky__ 20 августа 2018 | 22:39

vilingrad: А не от кого не зависеть и иметь собственное мнение слабо? Холопьё..

master_superanalitik 20 августа 2018 | 21:42


Американский Конгресс может смягчить проект санкций против России
==================
Американцы могут хоть уссаться хоть обосраться, а Россия была, есть и будет Третьим Римом, а четвертому в Вашингтоне не бывать!

archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 21:44

master_superanalitik: " Россия была, есть и будет Третьим Римом "

не Третьим Римом, а Четвёртым Рейхом

alexsokol777 20 августа 2018 | 21:58

archibald_dandy_esquire:

4й рейх в сша, а Россия не делит мир на недочеловеков и арийцев

kottigr1 20 августа 2018 | 22:21

alexsokol777: При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.

Из всего этого возникает вопрос к Владимиру Владимировичу.. Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !?

archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 22:22

alexsokol777: " Россия не делит мир на недочеловеков и арийцев "

ну, да :) а как же "недогосударство" Украина, или как пишут портянки "усраина"
а отношение к кавказцам в России?
отношение к таджикам и другим восточным людям?
опять же евреи в РФ - не те Ротенберги, Вексельберги и другие друзья-путина, а к "простым" евреям? как их называют пригожинская шваль, претендующая на выражения мнения большинства населения?
прекратите паясничать - россияне - одни из самых нетерпимых к другим народам
впрочем, россияне так же ненавидят людей "своей" национальности, как и другой
ненависть ко всем, кто не такой, как ты - вот реальная "скрепа" россиян, тщательно культивируемая гопниками, засевшими во власти

putn_pnh 20 августа 2018 | 21:44


О, нет! Только не это! Уже импортозамещение почти с колен поднялось и вот опять!


lager23 20 августа 2018 | 22:01

Пиндосы нас душат, как удав кролика, тихо и размеренно .... без особых напряжений, почти играючи!
Доигрался Володя, а мог бы не выёб.в@ясьдобиться гораздо большего, даже скупить весь Крым без последствий и по меньшей цене!

patrikk_1 20 августа 2018 | 22:18

lager23:

Кого это "вас" душат, ты же украинский вафлёр? Ха-ха-ха. Ты типа глубоко инкорпорированный в структуру российской жидобандеры украинский крот Антона Геращенко?! Уа-ха-ха. Нация-ЧМО.

nostradam 20 августа 2018 | 22:12

Не надо себя успокаивать мнением одного второстепенного сенатора.
Не смягчат.

alien_3 20 августа 2018 | 22:16

Испугались мощи Россиюшки. Она контрсанкциями может половину населения своего положить. А кто потом в геноциде виноват будет? Ясное дело, США!

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