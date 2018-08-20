Американский Конгресс может смягчить проект санкций против России...

Об этом агентству Bloomberg сообщил сенатор Крис Ван Холлен. Какие именно пункты законопроекта могут быть смягчены, он не уточнил, но подчеркнул, что речь идет о нацбезопасности. Источники Bloomberg считают, что санкции, касающиеся российского суверенного долга, могут привести к ответным мерам России.