В отношении всех трех бывших топ-менеджеров РКК «Энергия» суд избрал меру пресечения по делу о мошенничестве...

Зам.главы РКК Алексей Белобородов арестован до октября. На тот же срок под домашний арест отправлены Илья Шендерей и Олег Пыльнев. Последние два фигуранта признали в суде свою вину. Белобородов вины не признал. Обвиняемым вменяется хищение 30-ти миллионов рублей.