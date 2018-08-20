В отношении всех трех бывших топ-менеджеров РКК «Энергия» суд избрал меру пресечения по делу о мошенничестве
Зам.главы РКК Алексей Белобородов арестован до октября. На тот же срок под домашний арест отправлены Илья Шендерей и Олег Пыльнев. Последние два фигуранта признали в суде свою вину. Белобородов вины не признал. Обвиняемым вменяется хищение 30-ти миллионов рублей.
Комментарии3
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shplint_05 20 августа 2018 | 21:35
Их надо не под домашний арест, а к стенке ставить.
patrikk_1 20 августа 2018 | 21:43
В отношении всех трех бывших топ-менеджеров РКК «Энергия» суд избрал меру пресечения по делу о мошенничестве...
Расстрел, полная конфискация имущества и лишение всех гражданских прав жены и детей.
vpu2011 20 августа 2018 | 22:36
А какие красивые лозунги о свержтяжёлой ракете - русскому ответу прохвосту Маску - толкали разные патриотичные эксперты :)