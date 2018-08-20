В Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции
Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. Старшему не исполнилось и 17-ти, младшему 11 лет. Выжил только один, остальные убиты.
В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.
Комментарии3
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patrikk_1 20 августа 2018 | 21:37
Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены...
Давите исламистских ублюдков по всем фронтам, не выходя за рамки закона.
aleksandr39 20 августа 2018 | 21:56
Это были ополченцы начавшие процесс образования ЧНР ( Чеченская Народная Республика ) ну как в Донбассе , ждем гуманитарную помощь из Ростова .
protoukrop 20 августа 2018 | 22:06
aleksandr39: Не словоблудствуй, на Донбассе никто простых полицейских на улицах городов исподтишка не убивал. Нет ничего хуже, чем отмороженные религиозные безумцы, которые уже проявили себя и захватом роддома в Буденновске, и школы в Беслане, и массой террактов против простых ни в чем не повинных людей. Таких только напалмом выжигать.