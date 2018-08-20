Глава Дептранса поддержал инициативу мэра Москвы запретить работать в такси водителям без российских прав
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов поддержал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина запретить работать в такси водителям без прав российского стандарта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Есть особенности, связанные с правилами дорожного движения и работы в мегаполисе. Я выступаю за то, чтобы все водители такси и коммерческого транспорта в городе работали, используя наши национальные российские права», — сказал он.
М.Ликсутов отметил, что человек, управляющий в Москве коммерческим транспортом, должен знать детали и особенности российского законодательства в области дорожного движения и быть готовым работать в «огромном мегаполисе».
Он заявил, что около 40% таксистов, совершающих перевозки в столице, не имеют российских прав. Однако, по его словам, в случае изменения данной нормы всем работающим в настоящее время таксистам будет дана возможность и время получить права российского стандарта.
М.Ликсутов добавил, что подобная инициатива мэра Москвы С. Собянина связана с тем, что по статистике большое число водителей такси, попадающих в аварии, не имеют российских прав.
В начале прошлой недели мэр Москвы С.Собянин выступил с предложением законодательно закрепить запрет водить такси в столице держателям иностранных прав.
Комментарии3
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timber_head 20 августа 2018 | 21:28
Звиздец наладившейся, вроде, без этих дебилов системе дешевых и быстро приезжающих такси... Ждите теперь мосгортрансовские такси с запредельными тарифами и сроком ожидания "к вам выехали, ждите". А ля СССР, где поймать такси - был тот ещё спорт. Они вообще хоть что-то умеют, кроме как разваливать то, что создают не они?
polsan 20 августа 2018 | 21:29
Дело не только в водительском удостоверении ведь. Водитель такси, должен быть подготовлен по специальной программе и должен хоть что-нибудь ) знать о городе в котором он работает, хорошо в нём ориентироваться и уметь общаться с клиентами !)
timber_head 20 августа 2018 | 21:58
polsan: Сколько меня возили в последние месяцы - ни с одним водителем проблем не было в общении. А для остального существуют навигаторы и фиксированный тариф. Он может тебя хоть через Северный полюс везти - получит ровно столько, сколько было зафиксировано при оформлении заказа. Остальное - на усмотрение клиента, чаевые. И не хрен лезть с государственным регулированием туда, где оно только мешает.