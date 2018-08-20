Глава Дептранса поддержал инициативу мэра Москвы запретить работать в такси водителям без российских прав

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов поддержал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина запретить работать в такси водителям без прав российского стандарта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть особенности, связанные с правилами дорожного движения и работы в мегаполисе. Я выступаю за то, чтобы все водители такси и коммерческого транспорта в городе работали, используя наши национальные российские права», — сказал он.

М.Ликсутов отметил, что человек, управляющий в Москве коммерческим транспортом, должен знать детали и особенности российского законодательства в области дорожного движения и быть готовым работать в «огромном мегаполисе».

Он заявил, что около 40% таксистов, совершающих перевозки в столице, не имеют российских прав. Однако, по его словам, в случае изменения данной нормы всем работающим в настоящее время таксистам будет дана возможность и время получить права российского стандарта.

М.Ликсутов добавил, что подобная инициатива мэра Москвы С. Собянина связана с тем, что по статистике большое число водителей такси, попадающих в аварии, не имеют российских прав.

В начале прошлой недели мэр Москвы С.Собянин выступил с предложением законодательно закрепить запрет водить такси в столице держателям иностранных прав.