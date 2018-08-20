Дептранс Москвы: За последние месяцы в Москве увеличилось количество платных парковочных мест

За последние месяцы в Москве увеличилось количество платных парковочных мест, при этом они носят точечный характер. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, «резидентам удобно сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная, так как они проживают здесь и у них появились льготы и свободные места у своего подъезда «.

М.Ликсутов подчеркнул, что позиция Правительства Москвы в вопросе парковок во дворах такова, что все решения по благоустройству принимаются резидентами. «Правительство Москвы никогда не оказывало давления на то, как мы видим двор. Если жители приняли решение о парковке, так и будет. Мы даже поможем деньгами, чтобы ее нормально организовать, компенсируем затраты на шлагбаум», — сказал М.Ликсутов.

Он также отметил, что в год Правительство Москвы «собирает 4,5 млрд. рублей за парковки «, при этом 70-80% суммы «отдается предоплатой до начала года».