Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси в третий раз не вошел в шорт-лист УЕФА претендентов на звание лучшего игрока сезона. Перечень опубликован на сайте организации. В нем значатся хорватский полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич, португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.