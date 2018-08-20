Папа Римский Франциск осудил сексуальное насилие со стороны священников и попросил прощения за педофилию в Римско-католической церкви. Соответствующее письмо обнародовано сегодня. Как передает «Радио Свобода», в своем послании Папа Франциск обвинил в соучастии тех церковнослужителей, которые, по его словам, предпочли оправдать насильников вместо того, чтобы защитить пострадавших от домогательств. Те способы совращения малолетних, которые на днях опубликовало Большое жюри присяжных в Пенсильвании, понтифик назвал «зверствами».