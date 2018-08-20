Совершавший одиночное восхождение на Эльбрус турист эвакуирован со склона спасателями
Как передает «Интерфакс», неподвижное тело обнаружили с воздуха вертолетчики. Позже выяснилось, что мужчина почувствовал себя плохо. Внизу ему стало лучше.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает «Интерфакс», неподвижное тело обнаружили с воздуха вертолетчики. Позже выяснилось, что мужчина почувствовал себя плохо. Внизу ему стало лучше.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
liquidsky__ 20 августа 2018 | 21:05
Кто-то завалил экзамен и будет переведен в штабные.