Ростелеком добился признания банкротом собственного поисковика «Спутник»
Процедура банкротства «Спутника» была инициирована в конце февраля. Основанием стали долги поисковика перед оператором на сумму более 10-ти миллионов рублей.
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Процедура банкротства «Спутника» была инициирована в конце февраля. Основанием стали долги поисковика перед оператором на сумму более 10-ти миллионов рублей.
Комментарии2
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testmeter 20 августа 2018 | 21:06
Им еще и деньги кто-то одалживал?
lapuh 20 августа 2018 | 21:08
Вот ето да! Какая неожиданность!