Турция официально обратилась с жалобой в ВТО в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий
Как сообщается на официальном сайте Всемирной торговой организации, запрос был передан 20-го августа.
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Как сообщается на официальном сайте Всемирной торговой организации, запрос был передан 20-го августа.
Комментарии1
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master_superanalitik 20 августа 2018 | 21:09
Турки должны запомнить, что без Российской Империи они никто и звать их никак. Русские с турками воевали много раз и почти всегда выигрывали. А сейчас когда В.В.Путин смог выполнить завещание товарища Сталина "воевать на чужой территории и малой кровью" у турок шансов вообще нет. Ведь Россия уже не только северный сосед Турции, но и южный. Мы обложили турок как немцы Сталинград. Но чтобы дружба между Россией и Турцией была крепче, турки должны вернуть РПЦ Софийский собор в Константинополе (Стамбуле).