Дептранс Москвы: Введение выделенной полосы увеличило скорость движения московского городского транспорта на 20-30%
Введение выделенной полосы увеличило скорость движения московского городского транспорта на 20-30%, а также на 25% сократило число дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Как только вводится выделенная полоса для городского транспорта, скорость движения увеличивается от 20 до 30 % сразу. И один из самых важный показатель – на 25% снижается аварийность с автобусом», — сказал он.
М.Ликсутов отметил, что также благодаря введению выделенных полос в столице время подъезда автомобиля скорой помощи сократилось с 20 до 7-8 минут.
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