Дептранс Москвы: Введение выделенной полосы увеличило скорость движения московского городского транспорта на 20-30%

Введение выделенной полосы увеличило скорость движения московского городского транспорта на 20-30%, а также на 25% сократило число дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«Как только вводится выделенная полоса для городского транспорта, скорость движения увеличивается от 20 до 30 % сразу. И один из самых важный показатель – на 25% снижается аварийность с автобусом», — сказал он.

М.Ликсутов отметил, что также благодаря введению выделенных полос в столице время подъезда автомобиля скорой помощи сократилось с 20 до 7-8 минут.