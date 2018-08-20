Ликсутов: Количество людей, пользующихся общественным транспортом в Москве, выросло на 14% за последние восемь лет

Количество людей, которые пользуются общественным транспортом в Москве, выросло на 14% за последние восемь лет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«У нас существенно выросло количество людей, которые пользуются общественным транспортом. Мы берем экономически активных людей, которые платят за проезд, мы льготных не берем. Количество таких людей с 2010 по 2018 год выросло на 14%. Это плюс 2,4 млн поездок добавилось каждый день», — сказал он.

М.Ликсутов отметил, что за последние семь лет количество личного транспорта москвичей выросло на 1 млн машин. В частности, более 115 тысяч машин было приобретено в течение последних семь месяцев, заявил он.

Он отметил, что количество машин на дороге в день в столице «немного сократилось».