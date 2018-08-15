Ликсутов: Ночной велопробег «Велоночь» состоится

Ранее несогласованный московскими властями ночной велопробег «Велоночь» состоится. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

''Велоночь'' мы не отменяли, и всегда рады любым мероприятиям. Много их проводим. Единственная проблема, которая была с ''Велоночью'' – это плохая организация данного мероприятия. Но мы с организаторами сегодня проговорили в 14 часов. Сегодня мои сотрудники должны проехать по новому маршруту. Надо сделать так, чтобы поездка была с минимальными неудобствами для тех людей, которые живут вокруг маршрута, так как Москва – это город который не спит'', — сказал М.Ликсутов.

Он отметил, что в среду проект маршрута будет рассмотрен специальной рабочей группой в департаменте транспорта, а ''в пятницу он будет рассмотрен на комиссии по перекрытиям''. ''Надеюсь, что компромисс будет найден'', — заключил М.Ликсутов.

17 августа стало известно, что московские власти отказались согласовать ночной велопробег ''Велоночь'', который должен был состояться 18 августа при поддержке Музея современного искусства ''Гараж''. В рамках мероприятия планировались велосипедные экскурсии по местам, связанным со столичными футбольными клубами.