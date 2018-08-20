В Швейцарии в возрасте 100 лет умер создатель наручных кварцевых часов Рене Лекультр
Прототип таких часов был впервые представлен в 67-м году на ежегодном конкурсе точности.
Лекультр – один из представителей известной в Швейцарии часовой династии.
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Прототип таких часов был впервые представлен в 67-м году на ежегодном конкурсе точности.
Лекультр – один из представителей известной в Швейцарии часовой династии.
Комментарии3
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protoukrop 20 августа 2018 | 20:38
А в России половина мужиков не доживает и до 66 лет. И на часы швейцарские они не смогут накопить даже 10-ю месячными пенсиями.
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:42
Эх, такой молодой.. Ещё бы жить да жить..
ki000999 20 августа 2018 | 20:56
В Швейцарии в возрасте 100 лет умер................ В России, он бы умер, не дожив до пенсии.