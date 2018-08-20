Станция «Проспект мира» кольцевой линии метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа
Станция «Проспект мира» кольцевой линии московского метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа. Как сообщили «Интерфаксу» в столичной подземке, с 5:30 завтрашнего утра станция будет работать только на выход. Все четыре эскалатора будут включены только на подъем. По окончании праздничных мероприятий станция возобновит работу в обычном режиме.
Комментарии5
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archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 20:43
Станция «Проспект мира» кольцевой линии метро на время мусульманского праздника Курбан-байрам будет закрыта для входа,
что абсолютно не создаст неудобства жителям и гостям столицы иного вероисповедания - пусть утрутся
и кто там вякает про засилье мусульман на западе?
xoxloparasha 20 августа 2018 | 20:47
archibald_dandy_esquire: Они раз в году собираются в отличии от сектантов бога Лихаима Халяльного ,сколько раз эти дебилы устраивали свои сборища в этом году ? И от кого больше неудобств клоун !?)))
mozhem_povtorit 20 августа 2018 | 20:50
xoxloparasha: Настоящий праздник толерантности, гейропа нервно курит в сторонке. Спасибо Президенту и С.Собянину!
ugiazov 20 августа 2018 | 20:57
Всех москвичей заставить вызубрить коран.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:57
А вы говорите, Европа-Европа