В Турции задержаны двое подозреваемых в обстреле американского посольства в Анкаре
Имена задержанных агентство «Анадолу» не называет.
Посольство было обстреляно сегодня утром. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. Пострадавших не было. Инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений.
Комментарии3
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tks 20 августа 2018 | 20:35
Ядрёный эрдоGUNский электорат!
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:44
Понять и простить..
nanarovsky 20 августа 2018 | 20:58
ОНИЖЕДЕТИ!