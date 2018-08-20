Только за одну ночь с 18-го на 19 августа московскими полицейскими выявлено более 100 пьяных водителей
Как сообщили «Интерфаксу» в столичной Госавтоинспекции, в городе проводился профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Отмечается, что 48 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования.
Комментарии4
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tv_victim 20 августа 2018 | 20:37
То есть, водителей, отказавшихся "решить вопрос" на месте....
patrikk_1 20 августа 2018 | 20:42
Только за одну ночь с 18-го на 19 августа московскими полицейскими выявлено более 100 пьяных водителей...
Эта пьяная мразь - это собутыльники Б.Ельцина, защитники "Белого дома", мля... Десантники купаются в фонтане, а эти защитники купаются в водке, такая традиция.
navsegda 20 августа 2018 | 21:04
patrikk_1: Ельцин сделал Путина , за ручку привёл
sagen 20 августа 2018 | 20:55
О чем говорит такая информация? А о том, что каждую ночь в городе Москве попадаются за езду в пьяном виде не менее 150 водителей. Вчерашняя ночь ни чем ни лучше и ни хуже всех других ночей. Теперь вы можете взять статистику по наказаниям за езду в нетрезвом виде и подсчитать, какое количество пьяных каждую ночь откупается от полиции деньгами. Пусть 50 человек "через кассу" а сто человек "на карман", да если только по тысяче долларов с носа, получается что за ночь полицейскими осваивается сумма в 100 000 долларов. В месяц это ТРИ МИЛЛИОНА. ЗА ГОД - ПОРЯДКА 40 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. Чистые деньги, не облагаемые налогами, и только за этот вид нарушения. Вы еще не решили, какую профессию выбрать своему ребенку?