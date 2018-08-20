По факту гибели оставленного без присмотра в машине в Подмосковье ребенка возбуждено уголовное дело
Как сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, местная жительница приехала устраиваться на работу на одно из предприятий Ступина и оставила 5-летнего сына в машине с запертыми дверями и окнами. Вернувшись, она нашла сына без признаков жизни.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 20 августа 2018 | 20:35
Как Дима Яковлев?
antiboh 20 августа 2018 | 20:38
gordy: Как-то так.Срочна нужна яровая с законом "О запрете родителям иметь машины импортных марок"
skull__ 20 августа 2018 | 20:35
Казалось бы причём тут Путин?
archibald_dandy_esquire 20 августа 2018 | 20:40
теперь гоп-дума прямо-таки должна принять "закон Ступино",запрещающий усыновлять детей российским гражданам, и одновременно принять "закон Васильевой" о недопустимости рождения в семье более трёх детей - излишки детей подлежат экспрориации и помещению в детские дома для развлечения "незнакомых" мужчин, посещающих оные
zztop1960 20 августа 2018 | 20:42
А будет возбуждено уголовное дело по факту убийства детей кадыровцами ?
timbuktu 20 августа 2018 | 20:45
это уже далеко не первый случай гибели своих и приёмных детей на территории подмосковья,а наши законодатели всё глаз от америки отвести не могут
wuwer 20 августа 2018 | 20:59
Москва...иногородние для принятия на работу более предпочтительны
Их можно гнобить и мурыжить сколько угодно...они на всё согласны
Потомушто она села на всю РФ и соки сосёт....и вальяжно триликами хвастается
Типа мы всю РФ кормим...кажный 10 пенс на нашем иждивении
Всё прибыльное на территории страны за копейки хапнули...несогласных грохнули
А на территориях уже котёл кипит...как бы вам ....остренькие предметы ,не повтыкали в трудно доступные места
goshan31 20 августа 2018 | 21:04
Срочно принять закон о запрете усыновления американцами американских детей!