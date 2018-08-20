По факту гибели оставленного без присмотра в машине в Подмосковье ребенка возбуждено уголовное дело

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, местная жительница приехала устраиваться на работу на одно из предприятий Ступина и оставила 5-летнего сына в машине с запертыми дверями и окнами. Вернувшись, она нашла сына без признаков жизни.