В Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции
Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. В руководстве Чечни связывают случившееся с намерением боевиков дестабилизировать ситуацию накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.
Комментарии13
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abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:33
В самой "демократичной"стране США полицейскому если даже что - показалось стреляет и не спрашивает национальность,Ф.И.О. и год рождения.
patrikk_1 20 августа 2018 | 20:37
Все участники нападений, за исключением одного, убиты...
Чеченским силовикам моё почтение, за их профессионализм. Работайте, братья.
zztop1960 20 августа 2018 | 20:45
patrikk_1: Чеченским силовикам моё почтение, за их профессионализм. ???? Профи , как СС , убивать детей ?
wuwer 20 августа 2018 | 20:46
patrikk_1: Извиняюсь
Щтоб профессиализм на твоих детях отработали
Пусть отработают братья
Путратизм должен быть явственее...
.потом петицию напишешь к представлению к " Героям....."
Козёл
gordy 20 августа 2018 | 20:39
"...все они несовершеннолетние..."
Когда дети воюют, значит что-то не так?
zztop1960 20 августа 2018 | 20:39
abuvgrobu: Интересно , а расследование убийства ментами детей будет ? Или Кадыров выступит с Рафик не виноват , а кто не понял , тот поймёт ?
protoukrop 20 августа 2018 | 20:42
zztop1960: Кавказские "дети" с 12-13 лет уже бреются. Это вам чтобы представление иметь об этих "детях".
zztop1960 20 августа 2018 | 20:49
protoukrop: А вы и в 50 наверное не бреитесь , в штаны ходите и смотрите Русс ТВ
protoukrop 20 августа 2018 | 21:03
zztop1960: Радуйся овцематка, эти "дети" могли бы взорваться в твоем или любом другом российском городе, как уже бывало ни один раз. Переживай второе рождение, и благодари Бога что в этот раз эти религиозные безумцы остановлены на дальних подступах.
xoxloparasha 20 августа 2018 | 20:36
Ща эти " дети " и вся их родня срочно признаются что они все геи и и слезно будут просить "мировую общественность " спасти их от "крогагого рыжима " !
zztop1960 20 августа 2018 | 20:36
Дети это враги народа , чуждый элимент русского и кадыровского мира , эта зараза должна быть искоренена твёрдой рукой российского патриота !
neitral_n 20 августа 2018 | 20:56
Вот не понял, почему нападавших убили-то? Они же никого не убивали? Окружили бы их, дали пострелять, пока патроны не кончатся, вывели за ручку, сказали бы "ай-яй-яй! Не делайте так больше!", погрозили пальчиком и поцеловали в живот! И они бы продолжали счастливо жить в самой спокойной, справедливой и счастливой республике! С жиру от денег дети бесятся, не иначе!
ugiazov 20 августа 2018 | 21:01
Не волнуйтесь! Это не каждый день! Так что приезжайте на курорты Кавказа.