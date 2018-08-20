Тело 5-летнего ребенка найдено в автомобиле в подмосковном Ступине
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик находился в машине один и, по всей видимости, задохнулся.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик находился в машине один и, по всей видимости, задохнулся.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 20 августа 2018 | 20:12
Как и в США , только у себя вони не поднимают..
malorus_kiev150 20 августа 2018 | 20:23
sasass: воняет твой рот.
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:13
Сейчас всё либерьё начнёт ссать кипятком, что ответственность государства тоже имеет место быть. Государство , видно, забыло выдать этой дуре мозги вместе с паспортом
tks 20 августа 2018 | 20:22
abuvgrobu: Сейчас всё путорасьё начнёт ссать кипятком, что проклятые либералы или все устроили, или используют эту трагедию для травли беззащитного и святого путинского государства.
tks 20 августа 2018 | 20:19
Теперь "закон подлецов" отменят?? Он же в т.ч. на подобном примере из США основывался?
yazva_sibirskaya 20 августа 2018 | 20:57
Господи, ну что за дуры!!! Что за дуры! То эти сетки на окнах. то закрытые машины... НУ ЧТО ЗА ТУПЫЕ ДУРЫ!!!