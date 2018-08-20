Минфин выступил против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов некоторых компаний

Минфин последним из профильных министерств выступил против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Как заявил чиновник, знакомый с текстом заключения Минфина, эти меры приведут к дефолту целого ряда компаний. Доклад с тезисами Минфина направлен в правительство еще 17-го августа.



Ранее против инициативы Белоусова высказались Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг, а также РСПП.