Минфин выступил против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов некоторых компаний
Минфин последним из профильных министерств выступил против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Как заявил чиновник, знакомый с текстом заключения Минфина, эти меры приведут к дефолту целого ряда компаний. Доклад с тезисами Минфина направлен в правительство еще 17-го августа.
Ранее против инициативы Белоусова высказались Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг, а также РСПП.
Комментарии5
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sasass 20 августа 2018 | 20:17
Белоусов сам такую инициативу поднять не мог, кто-то выше него надоумил...
dataan 20 августа 2018 | 20:31
Минфин необходимо самих потрясти на счет сверхдоходов
wuwer 20 августа 2018 | 20:19
А чё так? С населения проще !0 шкуру драть?
От олигархов может прилететь очень бо-бо?
Прозвучали условия ..от которых сердечко в пятки упало и штаны замарались?
rena1960 20 августа 2018 | 20:19
Стесняюсь спросить:сколько денежек срубили белоусовикомпания...???
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:39
Ничего удивительного, как сам у себя будешь изымать...
Ждут когда народ за вилы возьмется, все никак не нажрутся.