Активисты движения «За права человека» проводят акцию памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году
Активисты движения «За права человека» проводят акцию у Горбатого моста в Москве памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году. Как заявил на митинге исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, в дни августовского путча граждане сами выбрали путь дальнейшего развития страны.
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на согласованную акцию пришли порядка 80-100 человек.
Комментарии45
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equus 20 августа 2018 | 20:04
Да, самые беспокойные дни в жизни нашей страны... Ну, на моей памяти.
patrikk_1 20 августа 2018 | 20:18
Активисты движения «За права человека» проводят акцию памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году...
Сидят на корточках, грызут семечки, курят план, чифирят, нюхают кокаин и бухают закусывая мацой?
equus 20 августа 2018 | 20:25
patrikk_1:
Как хотите. На ваш вкус.
;-)
blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 20:04
ГКЧП был прав. Слава ГКЧП !!!
equus 20 августа 2018 | 20:13
blinorozhiy_chmo:
Страну сохранить -- это благая цель.
Но какие жалкие мудаки!.. И ведь никого не нашлось лучше, что обидно...
polba 20 августа 2018 | 20:20
equus: Они вовсе не мудаки, просто они очень не хотели крови. Даже малой. Повторения тбилисской истерики с "сапёрными лопатками" не хотели.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:27
polba: крови не хотели, но танков в Москву понагнали
polba 20 августа 2018 | 20:39
kryimzdick: А в СССР тогда не было специальных автомобилей (типа водомёт) и специальных подразделений для борьбы с собственным народом. Это позднее появилось. При демократии.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:49
polba: не свисти
equus 20 августа 2018 | 20:31
polba:
Пожалуй, я с вами соглашусь. Окажись там более решительные -- было бы много крови.
"Мудаки" -- это было моё впечатление от их вечерней пресс-конференции 19 августа на телеэкране...
polba 20 августа 2018 | 20:51
equus: Окажись там люди более решительные, не было бы крови миллионов людей, погибших и умерших в результате ельцинского путча и уничтожения СССР.
sasass 20 августа 2018 | 20:09
Воры украли у народа Победу....
banyi3 20 августа 2018 | 20:12
В этот день я с будущей женой на турбазу на автобусе уезжал, хорошие дни были )) Вечерами пили пиво и за рубль ходили видос смотреть. Потом всё началось (( В общем 90-е...
xoxloparasha 20 августа 2018 | 20:13
Икона Ельцина в " Ельцин-центре ", сегодня замироточила чистым спиртом !
equus 20 августа 2018 | 20:19
xoxloparasha:
Шутка юмора зачOтная!..
А Ельцин тогда проявил себя молодцом!.. Как, возможно, никогда ранее или позднее...
polba 20 августа 2018 | 20:25
equus:Тут, в соседней статье, Хазбулатов очень красочно рассказывает про "молодцеватость" Бори-Пропойцы...
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:28
polba: Зазбулатов, Руцкой и прочая шушера ничего себе не поимели от близости к Ельцину? За идею работали?
polba 20 августа 2018 | 20:37
kryimzdick: Тюрьму и чеченскую войну они от ЕБеНя поимели.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:41
polba: Неудачники. А ВОва Путен поимел царство от Бени Ельцына
equus 20 августа 2018 | 20:35
polba:
Наверняка Хазбулатов знает что-то, чего не знаю я. Моё же впечатление сложилось из нескольких появлений Ельцина на телеэкране в те тревожные дни. Там он был молодцом -- без кавычек.
polba 20 августа 2018 | 20:41
equus: В СССР были прекрасные профессионалы режиссуры, грима и монтажа. Часть из них поверила Ельцину.
equus 20 августа 2018 | 20:51
polba:
Тогда не до изысков было...
polba 20 августа 2018 | 21:04
equus: Да бросьте, профи всегда работают быстро и качественно. А на том телевидении "ксюши собчак" не могло быть просто по-определению.
polba 20 августа 2018 | 20:17
Мдя... Кучка мерзавцев собралась "почтить память" обманутых ими и убитых людей. Однако, не много их набралось.
equus 20 августа 2018 | 20:22
polba:
Надеюсь, это вы просто по простоте душевной такое ляпнули...
polba 20 августа 2018 | 20:29
equus: Я, знаете ли, от душевной простоты излечился лет эдак 25 тому... аккурат в те годы... точнее в 1993, когда по приказу ЕБеНя, меня, на московской улице, расстреливали из КПВТ.
equus 20 августа 2018 | 20:46
polba:
Представьте... Людей, вышедших 19 августа 1991 года защищать Белый дом, вывел на улицу столь же глубокий и светлый душевный порыв, как возможно ваш осенью 1993 года...
polba 20 августа 2018 | 20:58
equus: Этих людей просто обманули. И уже к 1993 это стало абсолютно очевидно.
Люди в СССР привыкли верить руководству, так уж система была устроена. Этим и воспользовались люди из верхушки КПСС, работавшие на иностранные спецслужбы (Яковлев, Коротич).
tks 20 августа 2018 | 21:02
equus: Октябрь 93-го был логическим продолжением августа 91-го.
tks 20 августа 2018 | 20:49
polba: Но вы в ответ хотя бы отстреливались?
polba 20 августа 2018 | 20:54
tks: Нет. Не отстреливался. Я оказался там совершенно случайно и несколько часов выносил из под пуль раненых.
tks 20 августа 2018 | 21:00
polba: Да, видел сам как Садово-Кудринской площади снайпера работали. Фотка даже в прессу попала - там мой друг оказался в кадре, где на углу пл.Восстания-Садово-Кудр.ул. убитого снайпером на носилках несли.
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:22
Какие "защитники Белого дома" в 91-м ?! Защитники Белого дома были в 93-м году и по ним ельцинские наймиты стреляли из танков. А в 91-м были три долбака из породы тех, кто сегодня выходит на "марши миллионов" и трясёт лапшой, которую им щедро вешают на уши либеральные проходимцы..
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:29
abuvgrobu: в 93 году в Белом доме окопалась фашистская красно-коричневая ампиловско-баркашовская чума, которым лишь бы не работать, паразиты краснопузые
polba 20 августа 2018 | 20:35
kryimzdick: В Белом Доме находился высший (на тот момент) орган государственной власти Российской Федерации - Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ.
В результате военного переворота власть была узурпирована Ельциным.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:39
polba: ну кому ты тут пытаешься лапшу навешать, несчастный идиотик))))
polba 20 августа 2018 | 20:43
kryimzdick: Я, по-обыкновению, говорю правду, подтверждаемую легко проверяемыми фактами. Вы, так же по-обыкновению, примитивно врёте, как и положено тупому стэцёвскому пропагандоше.
Всё как обычно.
kryimzdick 20 августа 2018 | 20:48
polba: да брешешь ты и получаешь по лбу за это
tks 20 августа 2018 | 20:51
polba: ЕБН - мразь, каких поискать. Но и те депутаны - ископаемая мразь не меньшая.
polba 20 августа 2018 | 21:01
tks: Там были очень разные люди.
equus 20 августа 2018 | 20:38
abuvgrobu:
Представьте, было немало тех, кто был в рядах защитников Белого дома и в 91-м, и в 93-м!..
zztop1960 20 августа 2018 | 20:23
Спасибо Ельцину , что избавил мир от этого дурдома , СССР , но не спасибо за приемника , который создал новый дурдом
tks 20 августа 2018 | 20:53
zztop1960: ЕБН спасибо?! За что?? За узурпацию власти?! За чеченские войны?! За скотско-ублюдочную прихватизацию?! За преемника-чекиста?! Да лучше бы его тогда, а августе 91-го снайпер продырявил!!
forum_participant 20 августа 2018 | 20:39
Тогда в 91 многие даже не догадывались чей Белый дом они "защищали"..-)
tks 20 августа 2018 | 20:46
Лучше бы на первых порах ГКЧП победило! И тогда не было бы нынешних плясок вокруг Святого Пути и прославления Славного Чекизма!