Активисты движения «За права человека» проводят акцию памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году...

Активисты движения «За права человека» проводят акцию у Горбатого моста в Москве памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году. Как заявил на митинге исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, в дни августовского путча граждане сами выбрали путь дальнейшего развития страны.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на согласованную акцию пришли порядка 80-100 человек.