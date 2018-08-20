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Эксклюзив Эха 20:00, 20 августа 2018

Активисты движения «За права человека» проводят акцию памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году

Активисты движения «За права человека» проводят акцию у Горбатого моста в Москве памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году. Как заявил на митинге исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, в дни августовского путча граждане сами выбрали путь дальнейшего развития страны.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на согласованную акцию пришли порядка 80-100 человек.

Комментарии

45

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equus 20 августа 2018 | 20:04

Да, самые беспокойные дни в жизни нашей страны... Ну, на моей памяти.

patrikk_1 20 августа 2018 | 20:18

Активисты движения «За права человека» проводят акцию памяти погибших защитников Белого дома в 91-м году...

Сидят на корточках, грызут семечки, курят план, чифирят, нюхают кокаин и бухают закусывая мацой?

equus 20 августа 2018 | 20:25

patrikk_1:
Как хотите. На ваш вкус.
;-)

blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 20:04

ГКЧП был прав. Слава ГКЧП !!!

equus 20 августа 2018 | 20:13

blinorozhiy_chmo:
Страну сохранить -- это благая цель.
Но какие жалкие мудаки!.. И ведь никого не нашлось лучше, что обидно...

polba 20 августа 2018 | 20:20

equus: Они вовсе не мудаки, просто они очень не хотели крови. Даже малой. Повторения тбилисской истерики с "сапёрными лопатками" не хотели.

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:27

polba: крови не хотели, но танков в Москву понагнали

polba 20 августа 2018 | 20:39

kryimzdick: А в СССР тогда не было специальных автомобилей (типа водомёт) и специальных подразделений для борьбы с собственным народом. Это позднее появилось. При демократии.

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:49

polba: не свисти

equus 20 августа 2018 | 20:31

polba:
Пожалуй, я с вами соглашусь. Окажись там более решительные -- было бы много крови.
"Мудаки" -- это было моё впечатление от их вечерней пресс-конференции 19 августа на телеэкране...

polba 20 августа 2018 | 20:51

equus: Окажись там люди более решительные, не было бы крови миллионов людей, погибших и умерших в результате ельцинского путча и уничтожения СССР.

sasass 20 августа 2018 | 20:09

Воры украли у народа Победу....

banyi3 20 августа 2018 | 20:12

В этот день я с будущей женой на турбазу на автобусе уезжал, хорошие дни были )) Вечерами пили пиво и за рубль ходили видос смотреть. Потом всё началось (( В общем 90-е...

xoxloparasha 20 августа 2018 | 20:13

Икона Ельцина в " Ельцин-центре ", сегодня замироточила чистым спиртом !

equus 20 августа 2018 | 20:19

xoxloparasha:
Шутка юмора зачOтная!..
А Ельцин тогда проявил себя молодцом!.. Как, возможно, никогда ранее или позднее...

polba 20 августа 2018 | 20:25

equus:Тут, в соседней статье, Хазбулатов очень красочно рассказывает про "молодцеватость" Бори-Пропойцы...

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:28

polba: Зазбулатов, Руцкой и прочая шушера ничего себе не поимели от близости к Ельцину? За идею работали?

polba 20 августа 2018 | 20:37

kryimzdick: Тюрьму и чеченскую войну они от ЕБеНя поимели.

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:41

polba: Неудачники. А ВОва Путен поимел царство от Бени Ельцына

equus 20 августа 2018 | 20:35

polba:
Наверняка Хазбулатов знает что-то, чего не знаю я. Моё же впечатление сложилось из нескольких появлений Ельцина на телеэкране в те тревожные дни. Там он был молодцом -- без кавычек.

polba 20 августа 2018 | 20:41

equus: В СССР были прекрасные профессионалы режиссуры, грима и монтажа. Часть из них поверила Ельцину.

equus 20 августа 2018 | 20:51

polba:
Тогда не до изысков было...

polba 20 августа 2018 | 21:04

equus: Да бросьте, профи всегда работают быстро и качественно. А на том телевидении "ксюши собчак" не могло быть просто по-определению.

polba 20 августа 2018 | 20:17

Мдя... Кучка мерзавцев собралась "почтить память" обманутых ими и убитых людей. Однако, не много их набралось.

equus 20 августа 2018 | 20:22

polba:
Надеюсь, это вы просто по простоте душевной такое ляпнули...

polba 20 августа 2018 | 20:29

equus: Я, знаете ли, от душевной простоты излечился лет эдак 25 тому... аккурат в те годы... точнее в 1993, когда по приказу ЕБеНя, меня, на московской улице, расстреливали из КПВТ.

equus 20 августа 2018 | 20:46

polba:
Представьте... Людей, вышедших 19 августа 1991 года защищать Белый дом, вывел на улицу столь же глубокий и светлый душевный порыв, как возможно ваш осенью 1993 года...

polba 20 августа 2018 | 20:58

equus: Этих людей просто обманули. И уже к 1993 это стало абсолютно очевидно.
Люди в СССР привыкли верить руководству, так уж система была устроена. Этим и воспользовались люди из верхушки КПСС, работавшие на иностранные спецслужбы (Яковлев, Коротич).

tks 20 августа 2018 | 21:02

equus: Октябрь 93-го был логическим продолжением августа 91-го.

tks 20 августа 2018 | 20:49

polba: Но вы в ответ хотя бы отстреливались?

polba 20 августа 2018 | 20:54

tks: Нет. Не отстреливался. Я оказался там совершенно случайно и несколько часов выносил из под пуль раненых.

tks 20 августа 2018 | 21:00

polba: Да, видел сам как Садово-Кудринской площади снайпера работали. Фотка даже в прессу попала - там мой друг оказался в кадре, где на углу пл.Восстания-Садово-Кудр.ул. убитого снайпером на носилках несли.

abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:22

Какие "защитники Белого дома" в 91-м ?! Защитники Белого дома были в 93-м году и по ним ельцинские наймиты стреляли из танков. А в 91-м были три долбака из породы тех, кто сегодня выходит на "марши миллионов" и трясёт лапшой, которую им щедро вешают на уши либеральные проходимцы..

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:29

abuvgrobu: в 93 году в Белом доме окопалась фашистская красно-коричневая ампиловско-баркашовская чума, которым лишь бы не работать, паразиты краснопузые

polba 20 августа 2018 | 20:35

kryimzdick: В Белом Доме находился высший (на тот момент) орган государственной власти Российской Федерации - Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ.
В результате военного переворота власть была узурпирована Ельциным.

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:39

polba: ну кому ты тут пытаешься лапшу навешать, несчастный идиотик))))

polba 20 августа 2018 | 20:43

kryimzdick: Я, по-обыкновению, говорю правду, подтверждаемую легко проверяемыми фактами. Вы, так же по-обыкновению, примитивно врёте, как и положено тупому стэцёвскому пропагандоше.
Всё как обычно.

kryimzdick 20 августа 2018 | 20:48

polba: да брешешь ты и получаешь по лбу за это

tks 20 августа 2018 | 20:51

polba: ЕБН - мразь, каких поискать. Но и те депутаны - ископаемая мразь не меньшая.

polba 20 августа 2018 | 21:01

tks: Там были очень разные люди.

equus 20 августа 2018 | 20:38

abuvgrobu:
Представьте, было немало тех, кто был в рядах защитников Белого дома и в 91-м, и в 93-м!..

zztop1960 20 августа 2018 | 20:23

Спасибо Ельцину , что избавил мир от этого дурдома , СССР , но не спасибо за приемника , который создал новый дурдом

tks 20 августа 2018 | 20:53

zztop1960: ЕБН спасибо?! За что?? За узурпацию власти?! За чеченские войны?! За скотско-ублюдочную прихватизацию?! За преемника-чекиста?! Да лучше бы его тогда, а августе 91-го снайпер продырявил!!

forum_participant 20 августа 2018 | 20:39

Тогда в 91 многие даже не догадывались чей Белый дом они "защищали"..-)

tks 20 августа 2018 | 20:46

Лучше бы на первых порах ГКЧП победило! И тогда не было бы нынешних плясок вокруг Святого Пути и прославления Славного Чекизма!

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