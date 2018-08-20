Накануне мусульманского праздника Курбан-байрам в Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции

Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. Возбуждено три уголовных дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.