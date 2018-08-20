Накануне мусульманского праздника Курбан-байрам в Чечне совершена серия нападений на сотрудников полиции
Три инцидента произошли в Грозном и в Шалинском районе. Пострадали пятеро полицейских. Все участники нападений, за исключением одного, убиты. Личности почти всех нападавших установлены. Власти республики утверждают, что все они несовершеннолетние. Возбуждено три уголовных дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии10
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wuwer 20 августа 2018 | 20:06
По мусульманским обычаям...оделяют жертвенным мясом нищих
Ну у нас полицаи по жизни нищими прикидываются...к любому подходят и давай клянчить
Видать слишком много клянчили...жадность обуздать не могут
opiatnovyi63 20 августа 2018 | 20:26
wuwer: А где же разрекламированное тамошним царьком спокойствие и процветание республики за счёт щедрой руки Большого Вождя?
wuwer 20 августа 2018 | 20:35
opiatnovyi63: ))) так щедрости на всех не хватает
А у полицаев тока дубинка и макаров...вот и вертятся как могут
Жить как-то надо ....ну не в кассу же идти за зарплатой...засмеют
peresvet73 20 августа 2018 | 20:07
Рамзанка убьёт их родственников, а дома разрушит.
palmcoast___ 20 августа 2018 | 20:08
Работайте браття!
eduard53 20 августа 2018 | 20:16
Муть какая-то. Подростков постреляли, чохом обозвали боевиками, и допрашивать-судить, кагэбычно, некого. И ещё - на хрена упорно педалировать преддверие курбан-байрама, если ВСЕ участники инцидента - мусульмане?
zztop1960 20 августа 2018 | 20:19
Надо Кадырову ждать ответки от родственников школьников
wuwer 20 августа 2018 | 20:28
zztop1960: Да там уже давно все ниже плинтуса сидят
Гордые и смелые... в десятером на одного
Потомки грабителей караванных путей ....язык без костей....
Кровная месть форевер ...пока не знаешь, когда только за одно шевеление, весь род поляжет
sasass 20 августа 2018 | 20:22
Дети везде правду матку рубят и их везде тоже до смерти ненавидят...
zztop1960 20 августа 2018 | 20:31
sasass: Дети враги Путина и Кадырова , надо создать в России всеобщую нетерпимость к детям , врагам России , агентам госдепа и натовским подстилкам ! Скажем , нет детям ! Долой детей !