Суд в Москве арестовал бывшего зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова
Он обвиняется в крупном мошенничестве. Лично ему вменяется попытка хищения более 30-ти миллионов рублей. В суде Белобородов своей вины не признал. Между тем, еще один фигурант дела, Олег Пыльнев, признал вину в полном объеме и выразил готовность к сотрудничеству со следствием. Суд отправил его под домашний арест.
Комментарии7
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cobakevich 20 августа 2018 | 19:43
Вот вам и Глонасс ...
А потом спрашивают почему спутники падают .
Вопрос в другом - как они взлетают ?
Может и это выдумки Рогозина ?
А на самом деле написали что сделали, что запустили, что упали, а денежки поделили.
malanoff 20 августа 2018 | 19:45
После появления в Роскосмосе Рогозина , там началаст повальная коррупция.
malanoff 20 августа 2018 | 19:47
Ощущение такое , что хотят весь Роскосмос своровать и вывезти за рубеж.
cobakevich 20 августа 2018 | 20:00
malanoff:
Не началась, а вскрылась.
До этого тихо пилили по карманам - спутники падали, ракеты падали , зато планы рисовали красивые - Путину нравились.
wuwer 20 августа 2018 | 20:10
Там халатность? или просто пляжные шлёпанцы надел?
Размер халата дозволяет получить другую хлебную должность и найти такую же спутницу жизни, как у бывшего минНападения?
abuvgrobu 20 августа 2018 | 20:16
Как всё замечательно у нас в стране. Замы генерального берут взятки, ..... им зарплаты не хватает. Всё это показатель нашего экономического развития. И это в ОПК предприятии. Я считаю, это уже не уголовная ответственность....а государственное преступление. Надо ужесточить наказания для такого типа чиновников, чтобы потом не отделались условным, УДО или амнистией. Пока не будет жёсткого наказания, невзирая на статус....ни чего не изменится. Воровали, воруют и будут воровать.
sasass 20 августа 2018 | 20:25
Прощай Советский Космос и да здравствует Российский воровской примитивный космос...