У Горбатого моста в Москве собираются активисты движения «За права человека»

Они намерены пройти по тротуарам к месту гибели защитников Белого дома в 91-м году. Сейчас на месте сбора находится около 40 человек. Обстановка спокойная. Полицейские досматривают вещи тех, кто пришел участвовать в акции. Ожидается участие Льва Пономарева.

В 8 вечера на месте гибели защитников Белого дома на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом состоятся митинг и панихида.