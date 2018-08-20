У Горбатого моста в Москве собираются активисты движения «За права человека»
Они намерены пройти по тротуарам к месту гибели защитников Белого дома в 91-м году. Сейчас на месте сбора находится около 40 человек. Обстановка спокойная. Полицейские досматривают вещи тех, кто пришел участвовать в акции. Ожидается участие Льва Пономарева.
В 8 вечера на месте гибели защитников Белого дома на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом состоятся митинг и панихида.
Комментарии3
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tvitov66 20 августа 2018 | 19:15
«За права человека» и все даже знают ФИО этого человека с большой буквы ПУ! #такпобедим
dmast79 20 августа 2018 | 19:23
tvitov66: Интересно, а кто ответит за нарушение моих прав в 1991 году, когда без моего согласия разрушили СССР?
blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 19:16
Слава ГКЧП !!!