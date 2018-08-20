Личности практически всех участников сегодняшних нападений на полицейских в Чечне установлены
Все они жители республики. Об этом ТАСС сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. По его словам, самому старшему из тех, кто сбивал на машине сотрудников ДПС, на исполнилось и 17-ти, самому младшему из преступников было 11 лет. По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, за нападениями стоят одни и те же люди.
Жертв среди полицейских и гражданского населения нет. Жизни пострадавших сотрудников правоохранительных органов ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии5
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ura_123 20 августа 2018 | 19:04
Кабздец родственникам и знакомым,а также их домам...
tvitov66 20 августа 2018 | 19:13
ura_123: я надеюсь что они хоть из другого района, чем наш геройский академик
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 19:04
Вот, что делает проклятая заграница!
Необходимо срочно запретить Интернет (как проект ЦРУ) и плотно опустить железный занавес!
ramun 20 августа 2018 | 19:16
Подрастает поколение мстителей,все только начинается.
Аллах в помощь.
xoxloparasha 20 августа 2018 | 19:21
ramun: Эти уже не вырастут ,не жильцы ! Да и родственники их до пятиюроднных тоже ! Но это их выбор ,за все придется заплатить !