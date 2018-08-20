Депутат от КПРФ обжалует отказ прокуратуры РФ проверить действия силовиков в деле «Нового величия»
Депутат Государственной думы России от КПРФ Валерий Рашкин обжалует отказ прокуратуры Москвы проверить действия силовиков в деле «Нового величия». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я обжалую этот ответ 100%, обязательно и общественно буду озвучивать. Нельзя допускать такого, иначе, если прокуратура будет так спустя рукава расследовать и контролировать эти дела, связанные с силовиками, то полстраны будут сидеть и оправдываться из-за подстрекателей со стороны силовых структур. Нельзя этого допускать ни в коем случае», — сказал он.
В.Рашкин подчеркнул, что, как депутат, видит в материалах дела подстрекательство и провокацию фигурантов со стороны сотрудников правоохранительных органов, поэтому попытки прокуратуры избежать пересмотра дела ему кажутся «защитой силовиков друг друга». Он назвал поведение силовых структур в этой ситуации «ненормальным».
Сегодня прокуратура Москвы отказалась рассмотреть поведение сотрудников силовых структур в деле «Нового величия» по запросу В.Рашкина.
Ранее В.Рашкин направил запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить сотрудников правоохранительных органов России, проходящих в деле в качестве свидетелей, на подстрекательство фигурантов дела к незаконным действиям.
Комментарии5
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milenacotliar 20 августа 2018 | 19:06
Рашкин это мощь. Как-то риторику бы подправить (убрать просто 95% и конечно ВСЕГО Сталина, абсолютно навсегда) и песни петь научить французские, El pueblo unido jamás será vencido. И на лошади гарцевать. На белом коне. Всё лучше чем то, что происходит в данный период времени. И конечно в миллион раз лучше Навального. Совершенно непонятно, это как же можно быть настолько ненормальными, чтобы этого в данный момент не понимать.
mikhail_spb_ 20 августа 2018 | 19:08
Одни карательные органы покрывают подстрекателей из других карательных органов?
Вроде бы они должны враждовать между собой, как бандитские группировки.
Но тут продемонстрировали единство.
aleks50 Алексей Клубников 20 августа 2018 | 19:08
Я хоть и не за кпрф, но по сравнению с Рашкиным, зюганов, которого Вова награждает орденами , полное .....
starokozlovicky2gus 20 августа 2018 | 19:09
Рашкин обжалует действия прокуратуры, Рашкин жалуется, что ему не дают устроить референдум. Брачные игры жабы и гадюки.
shtirlitz77 20 августа 2018 | 19:15
"...Он (Рашкин) назвал поведение силовых структур в этой ситуации ненормальным..."
Как раз отмазка "своих" в любой ситуации для наших силовых структур абсолютно нормальное поведение. Совершенно непонятно, чему удивляется В.Рашкин.