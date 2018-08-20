Депутат от КПРФ обжалует отказ прокуратуры РФ проверить действия силовиков в деле «Нового величия»

Депутат Государственной думы России от КПРФ Валерий Рашкин обжалует отказ прокуратуры Москвы проверить действия силовиков в деле «Нового величия». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обжалую этот ответ 100%, обязательно и общественно буду озвучивать. Нельзя допускать такого, иначе, если прокуратура будет так спустя рукава расследовать и контролировать эти дела, связанные с силовиками, то полстраны будут сидеть и оправдываться из-за подстрекателей со стороны силовых структур. Нельзя этого допускать ни в коем случае», — сказал он.

В.Рашкин подчеркнул, что, как депутат, видит в материалах дела подстрекательство и провокацию фигурантов со стороны сотрудников правоохранительных органов, поэтому попытки прокуратуры избежать пересмотра дела ему кажутся «защитой силовиков друг друга». Он назвал поведение силовых структур в этой ситуации «ненормальным».

Сегодня прокуратура Москвы отказалась рассмотреть поведение сотрудников силовых структур в деле «Нового величия» по запросу В.Рашкина.

Ранее В.Рашкин направил запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить сотрудников правоохранительных органов России, проходящих в деле в качестве свидетелей, на подстрекательство фигурантов дела к незаконным действиям.