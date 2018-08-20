В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение Эдуарда Никитина
Его обвиняют в экстремизме за анекдот и карикатуру о «ватниках», выложенных во «Вконтакте» в 2015 году. Как сообщил «Интерфакс» Максим Камакин, дело было возбуждено в декабре прошлого года по статье о возбуждении ненависти или вражды и об унижении человеческого достоинства.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wuwer 20 августа 2018 | 18:43
Лечить срочно надо...против воровства пошёл...
нарушение традиций и уклада - есть действие против естества бытия рабов от рождения
danko1 20 августа 2018 | 19:22
wuwer: Одним из первых изменений в перестройку была отмена принудительной психиатрии.
Но Путин и её вернул для тех, кто правду говорит и по закону жить желает.
ura_123 20 августа 2018 | 18:45
Ватник это унижение достоинства? Этож гордое звание))))
Господа,вам не нужна явка с повинной,достаточно регистрации вконтактике!
parasuk_ 20 августа 2018 | 18:53
Если за ватников начнут сажать, то у московских либерашек наступают черные времена :)
tks 20 августа 2018 | 19:13
parasuk_: А у путорашек - светлые?
tks 20 августа 2018 | 19:11
Вот и "карательная психиатрия" вернулась.
"Россия - страна невыученных уроков." © Э.Радзинский