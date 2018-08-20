В Петербурге следствие попросило суд направить на принудительное лечение Эдуарда Никитина

Его обвиняют в экстремизме за анекдот и карикатуру о «ватниках», выложенных во «Вконтакте» в 2015 году. Как сообщил «Интерфакс» Максим Камакин, дело было возбуждено в декабре прошлого года по статье о возбуждении ненависти или вражды и об унижении человеческого достоинства.