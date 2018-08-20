Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вернули в спецприемник
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь движения Анастасия Удальцова. Удальцов отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении организации митингов. Сразу после ареста Удальцов объявил сухую голодовку и спустя пять суток был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skvorec58 20 августа 2018 | 18:46
Накормили-напоили?
vezdehod 20 августа 2018 | 18:59
Посачковал и хватит - пора возвращаться на нары.
blinorozhiy_chmo 20 августа 2018 | 19:06
Зря он пример с Сенцова берет, тот на рекорд идет - 365 дней "голодания". Голодовка по-бандеровски - вот что укрепляет организм, и это совсем не то, что делает сейчас Удальцов))