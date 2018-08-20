Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова вернули в спецприемник

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь движения Анастасия Удальцова. Удальцов отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении организации митингов. Сразу после ареста Удальцов объявил сухую голодовку и спустя пять суток был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья.