Суд в Москве арестовал бывшего зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова

Он обвиняется в крупном мошенничестве. Лично ему вменяется попытка хищения более 30-ти миллионов рублей. В суде Белобородов своей вины не признал. Между тем, еще один фигурант дела, Олег Пыльнев, признал вину в полном объеме и выразил готовность к сотрудничеству со следствием. Пыльнев на суде просил отпустить его под подписку о невыезде.