Суд в Москве арестовал бывшего зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова
Он обвиняется в крупном мошенничестве. Лично ему вменяется попытка хищения более 30-ти миллионов рублей. В суде Белобородов своей вины не признал. Между тем, еще один фигурант дела, Олег Пыльнев, признал вину в полном объеме и выразил готовность к сотрудничеству со следствием. Пыльнев на суде просил отпустить его под подписку о невыезде.
Комментарии5
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tks 20 августа 2018 | 18:45
Путорасы vs путирасты.
Поубивайте друг друга, чем больше поубиваетесь, тем меньше станет люстраций в итоге.
master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:49
Суд в Москве арестовал бывшего зам.гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова
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Белобородов заразился либеральной болезнью, захотел срубить гроши по-лёгкому. Поэтому российские либералы должны запомнить: "вначале думай о Родине, и лишь потом о себе".
tks 20 августа 2018 | 18:50
master_superanalitik: "Виолончельной болезнью" он заразился. С самого верха которая. Уже хроническая давно.
arabtom 20 августа 2018 | 18:50
master_superanalitik: А что такое "Родина"?
master_superanalitik 20 августа 2018 | 18:55
arabtom:
Родина - это наследство, которое нам оставили наши деды и прадеды. Но есть в России такие люди (Вас я не имею ввиду) которые за деньги маму родную продадут и запишутся в гомики и педики. Мне с ними не по пути. А Вам с кем по пути?